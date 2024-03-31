Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ülkenin kuzeyindeki Kvemo Svaneti kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16:44 sıralarında meydana gelen deprem yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD ise Gürcistan'daki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.