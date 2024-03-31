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4,7 büyüklüğünde deprem!

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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Gürcistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4,7 büyüklüğünde deprem! mask
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ülkenin  kuzeyindeki Kvemo Svaneti kentinde  4,7 büyüklüğünde  deprem meydana geldi. 16:44 sıralarında meydana gelen deprem yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.   AFAD ise Gürcistan'daki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, deprem, afad

31 Mar 2024 - 10:29 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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