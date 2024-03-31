Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ülkenin kuzeyindeki Kvemo Svaneti kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16:44 sıralarında meydana gelen deprem yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD ise Gürcistan'daki depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi