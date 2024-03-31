Candan Erçetin sandık kurulu üyesi oldu

Candan Erçetin 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurulu görevlisi oldu. Erçetin, İstanbul'da Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Oy kullanmaya gelen seçmenler karşılarında ünlü sanatçıyı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
KUYRUK OLUŞTU
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla seçmenler sandık başına gitmeye başladı. 17:00'e kadar oy verme işlemi sürecek. Birden çok oy pusulası olması nedeniyle oy kullanan seçmenin uzun süre beklediği ve sınıfların önünde kuyrukların oluştuğu görüldü. Erçetin ise görevini yoğunluk karşısında titizlikle sürdürmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.