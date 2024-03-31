Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında bombalı saldırı: Ölenlerden 2'si çocuk

Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırı yakınındaki Azez kasabasının pazar yerinde dün gece bombalı araçla saldırı düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığını duyuruldu.

ÖLENLERDEN 2'Sİ YARALILARDAN İSE 1'İ ÇOCUK

Beyaz Baretliler saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Halep'in kuzeyindeki Azez kentinde 31 Mart Pazar günü gece yarısından sonra bir arabaya konulan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk ve biri kimliği belirlenemeyen 3 sivil öldü, biri çocuk olmak üzere 5 sivil de yaralandı.

Ekiplerimiz, çok sayıda yaralıyı tedavi etti ve bölgede incelemelerde bulundu. Patlama aynı zamanda bölgedeki mağazalara, sivil evlere, arabalara ve motosikletlere de büyük zarar verdi.”

Kaynak: DHA