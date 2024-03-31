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Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında bombalı saldırı: Ölenlerden 2'si çocuk

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Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırı yakınındaki Azez kasabasına bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında bombalı saldırı: Ölenlerden 2'si çocuk mask
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Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırı yakınındaki Azez kasabasının pazar yerinde dün gece bombalı araçla saldırı düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığını duyuruldu.

ÖLENLERDEN 2'Sİ YARALILARDAN İSE 1'İ ÇOCUK

Beyaz Baretliler saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
“Halep'in kuzeyindeki Azez kentinde 31 Mart Pazar günü gece yarısından sonra bir arabaya konulan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk ve biri kimliği belirlenemeyen 3 sivil öldü, biri çocuk olmak üzere 5 sivil de yaralandı.

Ekiplerimiz, çok sayıda yaralıyı tedavi etti ve bölgede incelemelerde bulundu. Patlama aynı zamanda bölgedeki mağazalara, sivil evlere, arabalara ve motosikletlere de büyük zarar verdi.”

Kaynak: DHA

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31 Mar 2024 - 09:54 - Dünya

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