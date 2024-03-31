Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında bombalı saldırı: Ölenlerden 2'si çocuk

Suriye’nin Halep ilinin Türkiye sınırı yakınındaki Azez kasabasının pazar yerinde dün gece bombalı araçla saldırı düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin yaralandığını duyuruldu.
ÖLENLERDEN 2'Sİ YARALILARDAN İSE 1'İ ÇOCUK
Beyaz Baretliler saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
“Halep'in kuzeyindeki Azez kentinde 31 Mart Pazar günü gece yarısından sonra bir arabaya konulan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk ve biri kimliği belirlenemeyen 3 sivil öldü, biri çocuk olmak üzere 5 sivil de yaralandı.
Ekiplerimiz, çok sayıda yaralıyı tedavi etti ve bölgede incelemelerde bulundu. Patlama aynı zamanda bölgedeki mağazalara, sivil evlere, arabalara ve motosikletlere de büyük zarar verdi.”
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.