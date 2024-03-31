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Başkan Yücel oyunu baba ocağında kullandı

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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, oyunu baba ocağı Kestel'de kullandı.

Başkan Yücel oyunu baba ocağında kullandı mask
Başkan Yücel oyunu baba ocağında kullandı
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Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Kestel Ortaokulu 2164 nolu sandıkta oyunu kullandı

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Başkan Yücel, “Baba Ocağım Kestel’de, Kestel Ortaokulu 2164 nolu sandıkta oyumuzu kullandık. 31 Mart Yerel Seçimlerimizin; demokrasimize, Alanya’mıza, Antalya’mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Belediye, açıklama, başkan

31 Mar 2024 - 09:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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