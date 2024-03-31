Başkan Yücel oyunu baba ocağında kullandı

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Kestel Ortaokulu 2164 nolu sandıkta oyunu kullandı
Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Başkan Yücel, “Baba Ocağım Kestel’de, Kestel Ortaokulu 2164 nolu sandıkta oyumuzu kullandık. 31 Mart Yerel Seçimlerimizin; demokrasimize, Alanya’mıza, Antalya’mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.