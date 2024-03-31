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Antalya'da seçmenler sandığa gidiyor

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Antalya'da Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başlarken, oy kullanma işlemi öncesinde görevliler, sandık yemini etti.

Antalya'da seçmenler sandığa gidiyor mask
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Türkiye’de 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimi seçmek için 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimlere, 34 siyasi parti katılırken, kayıtlı toplam seçmen sayısı ise 61.4 milyon olarak duyuruldu. Bu rakamlar Antalya’da ise 1 milyon 925 bin 946 seçmen olarak açıklanırken, 6 bin 40 sandıkta oy kullanacak.

SANDIK GÖREVLİLERİ YEMİN ETTİ

Yerel yönetimlerin belirleneceği seçimler öncesinde sandık görevlileri, saat 06.30 sıralarında okullara geldi. Sandık başkanları, memurlar ve parti görevlileri hazırlık yaptı. Görevliler, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin etti. Görevliler yeminlerinin ardından çuvaldan çıkardıkları oy pusularını kontrol ettikten sonra mühürledi. (DHA)

Kaynak: DHA

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31 Mar 2024 - 09:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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