Yaşlı adam motosikletin altında kaldı

Yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik’e, Abdülaziz Sabbağ yönetimindeki motosiklet çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Atik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA