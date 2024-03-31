- Asayiş

Yaşlı adam motosikletin altında kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik (75), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adam motosikletin altında kaldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik’e, Abdülaziz Sabbağ yönetimindeki motosiklet çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Atik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

# Polis, ilgili, kaza, Motosiklet

31 Mar 2024 - 08:51 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Gazipaşa’da 7 ton sahte alkol ele geçirildi mask
Gazipaşa’da 7 ton sahte alkol ele geçirildi
Feci kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 kişi can verdi, 2'si polis 3 yaralı mask
Feci kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 kişi can verdi, 2'si polis 3 yaralı
Tanker şarampole devrilip patladı! Sürücü feci şekilde can verdi... mask
Tanker şarampole devrilip patladı! Sürücü feci şekilde can verdi...
Kaçakçılar kıskıvrak mask
Kaçakçılar kıskıvrak
Sır ölüm! Camide ölü bulundu mask
Sır ölüm! Camide ölü bulundu
Korkutan kaza! Kamyon ve otomobil çarpıştı mask
Korkutan kaza! Kamyon ve otomobil çarpıştı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber