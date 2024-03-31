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Parti binasında korkutan yangın!

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Ankara'da 2015 yılında faaliyetlerini durduran Anadolu Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı'nda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Parti binasında korkutan yangın! mask
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7 katlı apartmanın 5’inci katında, faaliyetlerini 2015 yılında durduran Anadolu Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu daireden duman kokusu gelmesi üzerine vatandaşlar durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıktığı tespit edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı sırada dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangın çıkış nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Elektrik

31 Mar 2024 - 08:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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