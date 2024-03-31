Parti binasında korkutan yangın!

7 katlı apartmanın 5’inci katında, faaliyetlerini 2015 yılında durduran Anadolu Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu daireden duman kokusu gelmesi üzerine vatandaşlar durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından çıktığı tespit edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıktığı sırada dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangın çıkış nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.