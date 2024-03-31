31 Mar 2024 - 08:49 - Asayiş

Parti binasında korkutan yangın!

Ankara'da 2015 yılında faaliyetlerini durduran Anadolu Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı'nda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.