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Katliam gibi kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

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Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Katliam gibi kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralılar var mask
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Bingöl'de korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.  Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bingöl- Elazığ karayolu, Direkli köyü mevkisinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve ismi belirtilmeyen yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti ve kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerden birinin bebek olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

ÖLENLERDEN BİRİ BEBEK

"Başımız sağ olsun Bingöl. Bingöl Merkez Direkli köyü kavşağı mevkiinde 30 Mart 2024 günü saat 22.10 sularında çift taraflı ağır bir trafik kazası meydana gelmiş olup, 2’si olay yerinde 1’i hastanede olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız (1’i bebek) vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Bingöl Devlet Hastanesine nakledilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kederli aileleri ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. 

Kaynak: DHA

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31 Mar 2024 - 08:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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