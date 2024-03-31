Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Oy, hangi durumlarda geçersiz sayılıyor?

Seçmenlerin Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Seçimlerde 34 siyasi partinin adayı yarışacak. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

OY VERME SAATLERİ

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman,

Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te saat 07.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek. Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

NASIL OY KULLANILACAK?

Seçmenler oy kullanacakları okul ve sandığa giderek sandık görevlisinden oy pusulası ve mührü alarak kabine geçerek oylarını kullanacak. 'TERCİH' veya 'EVET' yazan mührü taşırmadan seçimlerine mührü basmaları gerekiyor. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Oy kullanma işlemi bittikten sonra pusulayı mühür dışta olacak şekilde katlayarak zarfa koyup ardından sandığa atarak oy işlemi tamamlanacak. Oy kullanma işleminin ardından T.C kimlik kartınıız sandık görevlisinden alırken seçmen listesine imza atmayı unutmamalısınız.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy verilecek.

OYLAR HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy kullanırken oyunuzun geçersiz olmaması için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Oy pusulalarında sandık kurulu mührü ve YSK filigranı bulunmaması durumda oyunuz geçersiz sayılacak. Oy pusulasında herhangi bir seçime mührü basılmaması veya birden fazla adaya mührün basılmış olması oyu geçersiz kılacak. Yırtılmış, mühür dışında başka bir işaretle karalanmış oy pusulaları yine oyu geçersiz olmasının bir diğer nedeni olacak.

Kaynak: Haber Merkezi