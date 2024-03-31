Korkunç olay! Uzman çavuş 4 aylık bebeğini öldürdü

İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen uzman çavuş, önce 4 aylık bebeğini tabancayla vurdu, daha sonra eşini yaralayıp, aynı silahla kendi hayatına son vermek istedi. Çevre sakinlerinin silah seslerini duyması üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Eve gelen sağlık ekipleri 4 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti. Başından yaralanan baba ve omzundan yaralanan anne ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA