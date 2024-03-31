- Asayiş

Korkunç olay! Uzman çavuş 4 aylık bebeğini öldürdü

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Van'ın Çaldıran ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, 4 aylık bebeğini tabancayla öldürüp, eşini omuzundan yaraladıktan sonra kendini de başından vurdu.

Korkunç olay! Uzman çavuş 4 aylık bebeğini öldürdü mask
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İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen uzman çavuş, önce 4 aylık bebeğini tabancayla vurdu, daha sonra eşini yaralayıp, aynı silahla kendi hayatına son vermek istedi. Çevre sakinlerinin silah seslerini duyması üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu. 

1 ÖLÜ 2 YARALI

Eve gelen sağlık ekipleri 4 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti. Başından yaralanan baba ve omzundan yaralanan anne ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kaynak: DHA

# Bir, etti, Son, Gelen, sonra

31 Mar 2024 - 07:52 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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