Korkunç olay! Uzman çavuş 4 aylık bebeğini öldürdü

İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen uzman çavuş, önce 4 aylık bebeğini tabancayla vurdu, daha sonra eşini yaralayıp, aynı silahla kendi hayatına son vermek istedi. Çevre sakinlerinin silah seslerini duyması üzerine ekiplere ihbarda bulunuldu.
1 ÖLÜ 2 YARALI
Eve gelen sağlık ekipleri 4 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti. Başından yaralanan baba ve omzundan yaralanan anne ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.