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Kanlı pusu! Muhtarlık seçimi yüzünden akrabası tarafından öldürüldü

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yusuf Yiğit hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi de yaralandı.

Kanlı pusu! Muhtarlık seçimi yüzünden akrabası tarafından öldürüldü mask
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Mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası aday olan Yusuf Yiğit, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından kendisine karşı kin beslenmeye başladıBir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. ve M.Y. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı. Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralanırken, salonda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kaçan E.Y. ile M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# düğün, Jandarma, Bir, başladı, çalışma

31 Mar 2024 - 07:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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