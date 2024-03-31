Belediye başkan adayına silahlı saldırı!

Gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, MHP Bahşılı Belediye başkan adayı Halil İbrahim Bişkin ve beraberindeki 3 kişi, Topal Dede Türbesi’ne dua etmeye gitti. Türbe dönüşü Bişkin’in bulunduğu araca kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar aracın camı ve kaportasına isabet ederken, saldırıda yaralanan olmadı. Saldırıyı haber alan MHP Kırıkkale İl Başkanı Murat Abalı da olay yerine gelerek, Bişkin’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

'SİLAH SESLERİNİ DUYAR DUYMAZ UZAKLAŞTIK'

Olay sonrası açıklamada bulunan Belediye başkan adayı Bişkin "Allah korusun bir seçim için veya bir başkanlık yüzünden bir kişinin bile burnunun kanamasını istemeyiz. Seçim arifesi olduğu için burada bizim meşhur Topal Dede Türbemiz var. Topal Dede Türbemize gelip burada şükür namazı eda ettik. Çok şükür, son gün sıkıntısız bir şekilde bu işi aşacağız diye dualar okudum burada. Namazımızı kıldık. Türbeden çıkarken iki araç bize yaklaştı. Fakat araç bize çok yaklaşmadan geri dönüş yaptı. Yolda aracı biri durdurdu. Geçerken araçtan inenleri gördüm. Dedim acaba niye iniyorlar? Acaba resmimizi filan mı çekeceklerdi? O esnada bir silah sesi geldi. Tabii şoför arkadaşım hemen tam gaz yaptı, uzaklaştık oradan. Yetkili arkadaşlarla şimdi çalışmalar yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA