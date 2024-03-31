32 şehirde oy kullanma işlemi başladı

Türkiye genelinde seçim heyecanı sabah erken saatlerde başladı. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, 16.00 itibariyle de sona erecek. Diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başlayıp, 17.00'de ise sonlanacak. 31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilin ve 973 ilçeyle beraber 390 beldenin belediye başkanı belirlenecek.
Oy kullanmaya başlanan şehirler ise şunlar:
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.