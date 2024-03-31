32 şehirde oy kullanma işlemi başladı

Türkiye genelinde seçim heyecanı sabah erken saatlerde başladı. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, 16.00 itibariyle de sona erecek. Diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başlayıp, 17.00'de ise sonlanacak. 31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilin ve 973 ilçeyle beraber 390 beldenin belediye başkanı belirlenecek.

Oy kullanmaya başlanan şehirler ise şunlar:

​Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Kaynak: DHA