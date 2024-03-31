31 Mar 2024 - 07:36- Gündem G:

32 şehirde oy kullanma işlemi başladı

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Yurt genelinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin 32 ili kapsayan erken oy kullanma işlemi sabah saat 07.00 itibari ile başladı.

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Türkiye genelinde seçim heyecanı sabah erken saatlerde başladı. 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, 16.00 itibariyle de sona erecek. Diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başlayıp, 17.00'de ise sonlanacak. 31 Mart yerel seçimlerinde 81 ilin ve 973 ilçeyle beraber 390 beldenin belediye başkanı belirlenecek.

Oy kullanmaya başlanan şehirler ise şunlar:

​Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis. 

Kaynak: DHA

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31 Mar 2024 - 07:36 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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