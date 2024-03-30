30 Mar 2024 - 23:47- Gündem G:

Korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

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Bingöl'de kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı mask
Korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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Bingöl'de  otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolu, Direkli köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ADR 477 plakalı kamyonet ile 34 CLR 391 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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30 Mar 2024 - 23:47 DHA Bingöl- Gündem

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