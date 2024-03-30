Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın "rezalet" diye tanımladığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’ne ait olduğu iddia edilmişti.

Tamer Karadağlı hakkında çıkan iddialara; 'Yaptığım paylaşımla ilgili bir çok yorum geldi. Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız' diyerek yanıt vermişti.

Sanat camiasının önde gelen isimleri arasında yer alan Şahan Gökbakar sosyal medyadaki yorumları, eleştirileri ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

"ÖZEL MÜLKÜMÜN BAHÇESİNDE DOLAŞIYORUM"

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa farklı bir konuyla gündeme geldi.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Karadağlı'nın paylaşımına videoyla yanıt verdi.

Gökbakar, Karadağlı'yı taklit ettiği videoda şunları ifade etti:

"Merhaba, şu anda kendi evimin, özel mülkümün bahçesinde dolanıyorum. Tamamen bana ait. Ve bakın... Görüyor musunuz şu mermerlerin halini? Kapıya bakar mısınız? Resmen göğüs nahiyeme geliyor. Buraya bir insan nasıl girsin yahu? Biraz daha dolanayım. Bakın devlet müdürüyüm ben, devletin müdürüyüm. Bakar mısınız, görüyor musunuz? Resmen boyasız tahta. Belediye burada hiçbir şey yapmamış. Akıl alır gibi değil. İnsan şaşırıyor ve resmen bunlar karşısında 'babababa' diyesim geliyor."

Kaynak: MYNET