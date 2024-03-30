30 Mar 2024 - 22:24- Magazin G:

Yonca Evcimik yaptırdığı estetiği açıkladı: "Bebek kordonundan..."

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60 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik yaptırdığı estetikle gündemi bomba gibi salladı.

Yonca Evcimik yaptırdığı estetiği açıkladı: "Bebek kordonundan..." mask
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Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Çılgın Bediş dizisi ile hafızalarda yer edinen Evcimik özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yıllara meydan okuyan ünlü isim estetik yaptırdı.

"2 AY SONRA FAYDASINI GÖRECEĞİME EMİNİM"

60 yaşındaki Evcimik, yüzüne yaptırdığı estetiği açıkladı. Oyuncu, “Bundan sonra yaşlanmak yok” dedi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Evcimik, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ben en son bir şey yaptırdım. Bir hafta önce bebek kordonundan oluşturulmuş kök hücre denilmesede kök hücre gibi kullanılan bir şey... Bir hafta 10 günde anlaşılabilecek bir şey değil. 2 ay sonra faydasını göreceğime eminim bundan sonra yaşlanmak ve estetik yok"

Kaynak: MYNET

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30 Mar 2024 - 22:24 - Magazin

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