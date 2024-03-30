Antalya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ataberk Yalçınkaya (23) idaresindeki 34 KFF 665 plakalı otomobil Murtiçi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yalçınkaya, sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.