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Antalya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı

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Akseki'de kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı mask
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Akseki ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Ataberk Yalçınkaya (23) idaresindeki 34 KFF 665 plakalı otomobil Murtiçi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Yalçınkaya, sağlık ekiplerince Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

# Akseki kaza, Otomobil, sağlık, kaza, Devlet

30 Mar 2024 - 22:01 AA Antalya- Gündem

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