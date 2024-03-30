30 Mar 2024 - 21:53- Gündem G:

Akseki'de korkunç kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı

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Akseki'de aynı istikamette olan motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Akseki'de korkunç kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı mask
Akseki'de korkunç kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı
Akseki'de korkunç kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı
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Akseki ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

H.D. idaresindeki 07 BNC 926 plakalı motosiklet, Hüseyin Özçelik Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen Ş.D.P'nin kullandığı 07 APS 313 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan H.D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

# Akseki kaza, Otomobil, Motosiklet, sağlık

30 Mar 2024 - 21:53 AA Antalya- Gündem

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