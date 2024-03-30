Akseki'de korkunç kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı

Akseki ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.D. idaresindeki 07 BNC 926 plakalı motosiklet, Hüseyin Özçelik Caddesi'nde aynı istikamette ilerleyen Ş.D.P'nin kullandığı 07 APS 313 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan H.D. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.