30 Mar 2024 - 19:51- Magazin G:

Burcu Kıratlı'dan şok açıklama: 'Bana çok evlilik teklifi geliyor'

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı, özel hayatıyla ilgili flaş açıklamada bulundu.

Burcu Kıratlı'dan şok açıklama: 'Bana çok evlilik teklifi geliyor' mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı.

Kısa süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde yollarını ayırma kararı almıştı.

Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Burcu Kıratlı bu defa 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

'EVLİLİK' SORUSUNA BOMBA YANIT

Burcu Kıratlı, "Sosyal medya üzerinden aldığınız aşk mesajları oluyor mu?" sorusuna "Garip bir şekilde bana çok evlilik teklifi geliyor" yanıtını verdi.

Sosyal medya üzerinden takipçilerinin yorumlarını da değerlendirdiğini dile getiren Kıratlı şöyle konuştu: 'Ben aslında dozunda olan şeyleri çok seviyorum. Eleştiri bizim kendimizde göremediğimiz tarafları bence bize gösteriyor. Kimisi bazen kıskançlığından ya da haddini aşarak başka boyutlara çevirebiliyor, onlar hoş değil işte. Her türlü eleştiriye açığım haddini aşmadığı sürece.'

Kaynak: MYNET

# Burcu Kıratlı, açıklama, Sosyal, Bir, Gelen, Çift

30 Mar 2024 - 19:51 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Oğuzhan Koç'tan Survivor sorusuna bomba yanıt! Katılacak mı? mask
Oğuzhan Koç'tan Survivor sorusuna bomba yanıt! Katılacak mı?
Merve Boluğur'dan müzik projesi! mask
Merve Boluğur'dan müzik projesi!
AK Parti'ye oy vermeyeceğini söyleyen Tuğçe Kazaz'dan yeni açıklama mask
AK Parti'ye oy vermeyeceğini söyleyen Tuğçe Kazaz'dan yeni açıklama
Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme mask
Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Aleyna yuva mı yıkıyor? Yunus Emre eşinden boşanıyor mu? mask
Aleyna yuva mı yıkıyor? Yunus Emre eşinden boşanıyor mu?
Hasan Can Kaya'dan şaşırtan itiraf: Hayranımla birlikte olurum mask
Hasan Can Kaya'dan şaşırtan itiraf: Hayranımla birlikte olurum
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber