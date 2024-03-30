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Hakkari'de deprem!

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Hakkari'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30 Mar 2024 - 19:37 - Gündem

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