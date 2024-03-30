30 Mar 2024 - 19:16- Gündem G:

Korkunç olay! Tadilat yapılan evde çocuk çöken duvarın altında kaldı

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Kocaeli'nde bir evde tadilat esnasında çocuk çöken duvarın altında kaldı. Olayda çocuk yaşamanı yitirdi.

Korkunç olay! Tadilat yapılan evde çocuk çöken duvarın altında kaldı mask
Korkunç olay! Tadilat yapılan evde çocuk çöken duvarın altında kaldı
Korkunç olay! Tadilat yapılan evde çocuk çöken duvarın altında kaldı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan Muhammed Enes Kahya (14), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Kirman Sokak üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Tadilat yapılan dairede duvar çökerken, Muhammed Enes Kahya, altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan ve durumu ağır olan Kahya, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

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30 Mar 2024 - 19:16 DHA Kocaeli- Gündem

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