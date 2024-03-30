30 Mar 2024 - 19:03- Magazin G:

Bergüzar Korel cesur sahneler hakkında konuştu

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Oyuncu Bergüzar Korel, kendisinin ve eşinin yakınlaşma sahneleriyle ilgili konuştu.

Bergüzar Korel cesur sahneler hakkında konuştu mask
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Son dönemde Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel 'Düğüm' dizisiyle ekranlara döndü.

"AĞLAMA SAHNELERİNDE GERİLİYORUM"

Yeni projesi için imaj değişikliğine giden Korel, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Bergüzar Korel, son olarak eşi Halit Ergenç ve kendisinin yakınlaşma sahneleriyle ilgili konuştu. Oyuncu, "Cesur sahnelerden çok ağlama sahnelerinde geriliyorum" dedi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Korel, sözlerine şöyle devam etti:

"O geçti artık... Gençken bu mesleğe ilk başladığımızda bizi korkutan sahnelerdi. Bana sorsanız ben ağlama sahnelerinde daha çok geriliyorum. Halit'le baktığımızda zaten o kadar her şeyi biliyoruz ki. Bütün işi kabul ettiğimiz süreçte senaryolarımızı okuyoruz, birbirimize fikir veriyoruz. Öncelikler çok başka yaşanmışlıklar başka o yüzden hiç oradan bakmıyoruz."

Kaynak: MYNET

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30 Mar 2024 - 19:03 - Magazin

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