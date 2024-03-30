Birce Akalay'dan flaş itiraf: Kıskanırsam ortalığı kaldırırım

Birce Akalay, YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim’le Bu Gece” programına konuk oldu. Meslektaşı Hakan Kurtaş’la ilişki yaşayan oyuncu, “En sık aldığın iltifat ne?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bu aralar çok sevdiğim birinden ‘Çok güzelsin’ iltifatını duyuyorum. Bu işin özel kısmıydı. Hiç tanımadığım insanlardan en sık aldığım iltifat ise bu kadar senedir yaptığım işe yaraştığını düşündüğüm bir şey ve gözlerimi dolduruyor; ‘Ne kadar iyisin, hep öyle kalıyorsun’ diyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Birtakım yerlerde ödüller alıyoruz ama ben en büyük ödülü sokakta aldığımıza inanıyorum. Bizi izleyen, bizi seven insanlarla göz göze baktığımızda çok kıymetli oluyor her şey. Sokakta o reaksiyonu almak beni çok mutu ediyor.”

Kıskançlık hakkında da konuşan Akalay, “Ben hislerimi saklayamıyorum. Manitayı kıskanmaktan söz ediyorsak, ortalığı havaya kaldırırım kıskanırsam. Allah’tan kıskanç bir insan değilim ama kıskanacak pozisyona düşersem eğer, gemiyi değil limanı yakarım” dedi.

Kaynak: HÜRRİYET