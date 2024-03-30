Seçim yasakları başladı! Yasaklar neler?

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesi ülke genelinde seçim yasakları saat 18.00 itibarıyla başladı.

31 Mart günü sandık başına gidecek olan Türkiye'de oy verme işlemi 32 ilde sabah 07.00'de başlayıp 16.00'da bitecek, geri kalan illerde ise saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek.

Yasaklar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklayacağı karara kadar sürecek.

YASAKLARIN KAPSAMI

Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

DÜĞÜNLER 18.00'E KADAR YASAK

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına uyulması şartıyla 31 Mart günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Kaynak: AA