Survivor Aysu'dan kötü haber!

Survivor All Star'da bu yıl tansiyon hiç düşmüyor. Neredeyse yarışmanın her bölümünde kavga ve kaos yaşanıyor.

Survivor'ın son eleme düellosunun finalinde Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları Aysu ve Aleyna karşılaşmış ve elenen isim Aysu Keskin olmuştu.

Yarışmadan elenmesinin ardından Aysu'dan ilk paylaşım geldi. Yarışmadan döner dönmez üzücü bir haberle karşılaşan Keskin, yaptığı paylaşımla yakın arkadaşı Ersan Martin'in vefatını öğrendiğini açıkladı.

"BU DA BENİM SINAVIM SANIRIM"

"Çıkar çıkmaz böyle bir haber almak en korktuğum şeydi ve başıma geldi. Bu benim sınavım sanırım" diyen Aysu, üzücü haberi böyle paylaştı:

"Herkese merhabalar, Nasılsınız?Umarım herkes iyi ve her şey yolundadır. Bildiğiniz gibi bir süredir yarışmada olduğumdan dolayı haberim yoktu. Çıkar çıkmaz yine kötü bir haberle hayata döndüm. Yakın dostlarımdan biri olan sevgili arkadaşım 'Ersan Martin'in vefat ettiğini öğrendim. Buradan sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Çıkar çıkmaz böyle bir haber almak en çok korktuğum şeylerdendi ve başıma geldi ve bu da benim sınavım sanırım. Daha güçlü ve iyi olacağım. Hayat kısa her şey bizler

Kaynak: MYNET