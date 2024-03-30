30 Mar 2024 - 17:31- Gündem G:

Sulama kanalında 2 çocuk akıntıya kapıldı

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Adana'da sulama kanalı giren iki çocuk akıntıya kapıldı. Çocukları çevredeki insanlar kurtardı.

Sulama kanalında 2 çocuk akıntıya kapıldı mask
Sulama kanalında 2 çocuk akıntıya kapıldı
Sulama kanalında 2 çocuk akıntıya kapıldı
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Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Sıcak havanın etkili olduğu Adana'da 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çocuklar akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Yardım isteyen çocukları duyan çevredekiler yardıma koşup onları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocukların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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30 Mar 2024 - 17:31 DHA Adana- Gündem

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