Sulama kanalında 2 çocuk akıntıya kapıldı

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Sıcak havanın etkili olduğu Adana'da 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çocuklar akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Yardım isteyen çocukları duyan çevredekiler yardıma koşup onları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocukların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA