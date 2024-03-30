30 Mar 2024 - 17:26- Gündem G:

Feci kaza! Evinin önünde tırın altında kaldı

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Gaziantep'te bir kadına evinin önünde beklerken kontrolden çıkan tır çarptı. Kazada kadın yaşamını yitirdi.

Feci kaza! Evinin önünde tırın altında kaldı mask
Feci kaza! Evinin önünde tırın altında kaldı
Feci kaza! Evinin önünde tırın altında kaldı
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Gaziantep'te, sokakta evinin önünde bekleyen Feriha Öztürk (61), yokuş aşağı inerken freni arızalandığı öne sürülen tırın altında kalıp, hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 ABM 750 plakalı tır, yokuştan inerken iddiaya göre freni arızalanınca kontrolden çıktı, sokakta evinin önünde bekleyen Feriha Öztürk'ü altına kalıp bir evin duvarına çarptı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sonrası Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası aracını bırakıp kaçan tır şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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30 Mar 2024 - 17:26 DHA Gaziantep- Gündem

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