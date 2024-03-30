30 Mar 2024 - 17:21- Gündem G:

Garip kaybolma vakası, uyurken bulundu

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Gaziantep’te kaybolan kadın, 8 saat sonra arazide bir kayanın dibinde uyurken bulundu.

Garip kaybolma vakası, uyurken bulundu mask
Garip kaybolma vakası, uyurken bulundu
Garip kaybolma vakası, uyurken bulundu
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan Dudu Göğebakan (58), 8 saat sonra, arazide bir kayanın yanında uyurken bulundu.

Ağalarobası Mahallesi kırsalında çadırda besicilik yapan Göğebakan ailesi, saat 06.00 sıralarında Dudu Göğebakan’ı göremeyince aramaya başladı. Yakınları, 5 çocuk annesi Göğebakan’a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Ekipler saat 14.00 sıralarında Dudu Göğebakan’ı evinden 1 kilometre uzaklıkta, bir kayanın yanında uyurken buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Göğebakan’ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, aile ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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30 Mar 2024 - 17:21 DHA Gaziantep- Gündem

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