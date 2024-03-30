Şahin'den Alanya halkına mesaj: Değişim ve gerçek belediyecilik zamanı

Alanya'yı huzurlu bir dünya kenti yapmak için başarıya giden yolun miladının 31 Mart Pazar günü olduğunu ifade eden İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin;

“Güzel Alanya’mın güzel insanları, değerli hemşehrilerim,

Son derece seviyeli ve demokratik bir seçim kampanyası sürecini hep birlikte geride bıraktık.

Bu yoğun süreçte gücümü; Alanya’nın ayak bastığım her köşesinde kadın, genç, yaşlı, çocuk demeden beni coşkuyla karşılayıp sevgi ve güvenini hissettiren sizlerden aldım.

Bana ve ekibime göstermiş olduğunuz teveccühe minnettarım, her zaman da minnettar kalacağım.

Bu süreçte herkese ulaşmaya çalıştık. İnsanı merkeze aldık, ideolojik yaklaşmadık. Sonuç olarak da değişime ihtiyacı olan Alanya’mız için toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdik.

Bu seçim çalışmalarımız büyük bir halk hareketine dönüştü. Bu süreçte Alanya’mızı doğruluktan ve adaletten şaşmadan alnımız ak, başımız dik olarak talip olduğumuz bu görevden kararlılıkla çıkacağımıza, Alanya’mızın köklü sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğimize ve sonucunda Alanya’mızı bir dünya kenti yapacağımıza söz veriyorum.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı dönemimde olduğu gibi ortak aklı sözde değil, özde ön plana çıkararak Alanya’mıza hizmet edeceğiz. Şehrimizi hep birlikte yöneteceğiz. Alanya’mızı inanç ve kültürümüzden vazgeçmeden huzurlu bir dünya kenti yapmak için başarıya giden yolun miladı 31 Mart Pazar günüdür.

Bu dönüm noktasında, Alanya halkının demokratik hakkını kullanarak; baskılardan uzak ve özgür iradesiyle en doğru kararı vererek ‘Her Şey Alanya’mız için’ diyeceğine yürekten inanıyorum.

Her geçen gün artan sevgi, güven ve desteğinize minnettarım. Bu desteğiniz, benim temel motivasyon kaynağım oldu. Benim üzerimdeki bu emekleriniz için haklarınızı helal ediniz. Benden yana da tüm hakkım helal olsun.

Değerli Hemşehrilerim,

1 Nisan sabahı Allah’ın izniyle belediye başkanı olduğumuzda evvela şükür namazımızı kılmaya, ardından minnet borcumuzu ödemek için şehitlerimize duaya, sonrasında cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşunda bulunmaya gideceğiz.

Alanya’mızda değişimi ve gerçek belediyeciliği başlatmak için tüm halkımızı belediye binamıza davet ediyoruz.

Şeffaf, ulaşılabilir ve adaletli yönetim anlayışımızla her zaman olduğu gibi 1 Nisan sabahı itibarıyla da sebebe ihtiyaç duymadan kapısını çalabileceğiniz bir kardeşiniz olduğunu unutmamanız dileğiyle.

Rabbim, herkesin kalbine, gönlüne göre versin inşallah” dedi.