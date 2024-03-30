Oyun oynarken kaybolmuştu! 3 yaşındaki çocuk derede ölü bulundu

Bayburt'ta evinin yakınında oynarken kaybolan Yusuf Efe Kekeç'in (3), derede cansız bedeni bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde, Aksaçlı köyünde meydana geldi. Evinin yakınında oyun oynarken kaybolan Yusuf Efe Kekeç'i bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelip arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, evlerine 800 metre uzaklıktaki derede, Yusuf Efe Kekeç'in cesedini buldu. Kekeç'in cenazesi, savcılık incelemesinden sonra otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.