30 Mar 2024 - 16:33- Gündem G:

Oyun oynarken kaybolmuştu! 3 yaşındaki çocuk derede ölü bulundu

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Bayburt'ta oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuğun evlerine yakın mesafede derede cesedi bulundu.

Oyun oynarken kaybolmuştu! 3 yaşındaki çocuk derede ölü bulundu mask
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Bayburt'ta evinin yakınında oynarken kaybolan Yusuf Efe Kekeç'in (3), derede cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Aksaçlı köyünde meydana geldi. Evinin yakınında oyun oynarken kaybolan Yusuf Efe Kekeç'i bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelip arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, evlerine 800 metre uzaklıktaki derede, Yusuf Efe Kekeç'in cesedini buldu. Kekeç'in cenazesi, savcılık incelemesinden sonra otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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30 Mar 2024 - 16:33 DHA Bayburt- Gündem

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