Gazipaşa'da 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi!

Gazipaşa'da bir kamyonda 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, il dışından kamyonla Antalya'ya yüklü miktarda kaçak etil alkol sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce tespit edilen Ö.G'nin kullandığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurulup arandı. Aramada, 7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.
Kamyon sürücüsü Ö.G gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.