30 Mar 2024 - 16:22- Gündem G:

Feci kaza! Kamyon emniyet şeridindeki tıra çarptı

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Bolu'da emniyet şeridindeki tıra kamyon arkadan çarptı. Araçta sıkışan kamyon şoförüne ekipler müdahale etti.

Feci kaza! Kamyon emniyet şeridindeki tıra çarptı mask
Feci kaza! Kamyon emniyet şeridindeki tıra çarptı
Feci kaza! Kamyon emniyet şeridindeki tıra çarptı
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Bolu’da lastiği patlayınca sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği tıra arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada araçta sıkışıp yaralanan kamyon şoförü Gökhan Gönül, ekipler tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Raşit Karataş, yönetimindeki 27 AON 281 plakalı tırı lastiği patlayınca emniyet şeridinde çekti. Bu sırada aynı yöne giden Gökhan Gönül yönetimindeki 41 VS 995 plakalı kamyon, tıra çarptı. Tırın dorsesine çarpan kamyon hurdaya dönerken sürücü Gökhan Gönül araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Gönül, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Gökhan Gönül, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

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30 Mar 2024 - 16:22 DHA Bolu- Gündem

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