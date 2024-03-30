Alanyalı milletvekili Sena Nur Çelik hakkında skandal iddia! Kameraya saniye saniye yansıdı

Sosyal medyaya bomba gibi düşen haber Alanya'da geniş yankı uyandırdı. İstanbul’un Sultangazi ilçesinde AK Parti adaylarına oy toplamak için esnaf esnaf gezen AK Parti Antalya eski Milletvekili ve şuan ki İstanbul Milletvekili Alanyalı Sena Nur Çelik'in kendisini dükkanına almak istemeyen esnaf Esra Güneş'i gözaltına aldırdığı iddia edildi.
Sultangazi’de gelinlik dükkanı sahibi olan Esra Güneş, yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşırırken, karakolda saatlerce bilerek bekletildiğini söyledi. Kolluk kuvvetleri tarafından ‘senin işin daha uzun sürecek, tutanağını imzala’ tepkisiyle karşılaştığını belirten Güneş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Benim yanımda başka bir vardı onu nöbetçi savcıya sevk ettiler, beni beklettiler. Bana burada bizimle misafirsiniz dediler”
CHP Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ferhat Epözdemir, Güneş’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Güneş'in anlattıkları ise dükkanının kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.