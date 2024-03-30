Gazeteci Fatih Altaylı oyunu kime vereceğini açıkladı

Türkiye, yarın yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek. Vatandaşı seçim heyecanı sararken, tanınan isimler de destekledikleri isimleri açıklıyor. Son olarak gazeteci Fatih Altaylı da oyunu kimden yana kullanacağını açıkladı.

Fatih Altaylı, mevcut başkan ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini açıkladı. "Bütün Türkiye’yi, tam yetki ile bir kişiye vermenin sakıncalarını gördük" diyen Altaylı, "Ben her türlü yetkinin bir kişide olmasını hiç doğru bulmam" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

FAVORİ ADAYLARINI SIRALADI

Kaleme aldığı yazıda favori adaylarını da açıklayan Altaylı, şu ifadelere yer verdi:

"İçlerinde en beğendiklerimi sıralamak isterim.

1 numaraya koyacağım isim CHP’nin İstanbul Eyüp Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen oldu.

İkinci favorim CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat.

Üçüncü favori adayım ise CHP Üsküdar adayı Sinem Dedetaş.

Dördüncü favori adayım ise CHP Şişli adayı Resul Emrah Şahan. O da İstanbul Planlama Ajansı’nın başından Şişli adayı olmak için ayrıldı. Çok etkileyici bir aday.

CHP bu kez İstanbul’da bazı yerlerde çok iyi bir kadro sahaya sürmüş, net."