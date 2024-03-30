Tosmur esnafından Başkan Yücel’e tam destek

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Başkan Yücel bir yandan seçim ofislerinde vatandaşları ağırlıyor, bir yandan mahalle sakinleriyle buluşuyor, bir yandan da esnafları ziyaret ediyor. Başkan Yücel’e ziyaretlerinde MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkan Vekili Alaaddin Işık, Demokrat Parti İlçe Başkanı Hilmi Lök, Anadolu Birliği Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Anavatan Partisi İlçe Başkanı Ramazan Durdu Söyler, Tosmur Belediyesi’nin son Belediye Başkanı Musa Özdemir ve Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Tosmur Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Yücel tek tek esnafların ellerini sıktı ve hayırlı işler dileklerinde bulundu. Yücel, yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Hakan Tütüncü’ye, Alanya Belediye Başkanlığı için de bir kez daha kendisine destek istedi.

ESNAFLARDAN TAM DESTEK

Esnaflar büyük sevgi gösterisinde bulundukları Başkan Yücel’e seçimlerde tam destek sözü verdiler. Başkan Yücel’in her zaman yanlarında olduğunu belirten pek çok esnaf Hakan Tütüncü ve Başkan Yücel ile Alanya’ya yapılan hizmetlerin artarak dahasının olduğunu belirttiler.

BAŞKAN YÜCEL: BU HİZMETİN DAHASI VAR

Tosmur’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini değerlendiren Başkan Yücel, “Seçimlere canla başla ve büyük bir kararlılıkla ekibimiz ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de, Tosmur Mahallemizde Alanya’mızın gülen yüzü olan esnaflarımızı ziyaret ettik, hatırlarını sorduk. Onların bu sevgisi ve desteği bizlere her zaman güç veriyor. Bütün esnaflarımıza ve kıymetli vatandaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte başaracağız. 1 Nisan’dan itibaren bütün esnaflarımıza, Tosmur’umuza, Alanya’mıza hizmetin dahası var.” dedi.