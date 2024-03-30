O ülkede şok! Çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı.

Popüler kafede sabahın erken saatlerinde yaşanan olayın ihbar edilmesi sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye etti.

BİR ŞÜPHELİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı. Bir polis sözcüsü ise içeride bir şüphelinin bulunduğunu söyledi.

3 REHİNE SERBEST

Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı. Çalışmalar sürerken, sabah erken saatlerde 3 rehinenin serbest kaldığı ancak olayın devam ettiğini bildirildi.

Kaynak: Sondakika