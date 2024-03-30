Gazipaşa’da 7 ton sahte alkol ele geçirildi

GAZİPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda il dışından kamyon ile yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı öğrenildi. Sürücülüğünü Ö.G.'nin yaptığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurularak yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Sürücü Ö.G., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında gözaltına alındı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.