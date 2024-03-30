Gazipaşa’da 7 ton sahte alkol ele geçirildi

GAZİPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda il dışından kamyon ile yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı öğrenildi. Sürücülüğünü Ö.G.'nin yaptığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurularak yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Sürücü Ö.G., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: DHA