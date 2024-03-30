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Gazipaşa’da 7 ton sahte alkol ele geçirildi

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Gazipaşa’da jandarma ekipleri, il dışından kamyonla getirilen 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirdi

Gazipaşa’da 7 ton sahte alkol ele geçirildi mask
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GAZİPAŞA Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda il dışından kamyon ile yüklü miktarda kaçak/sahte alkol sevki yapılacağı öğrenildi. Sürücülüğünü Ö.G.'nin yaptığı kamyon Gazipaşa ilçesinde durdurularak yapılan aramada 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Sürücü Ö.G., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: DHA

# Antalya, Jandarma, gazipaşa

30 Mar 2024 - 14:11 - Asayiş

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