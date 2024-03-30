30 Mar 2024 - 14:08- Asayiş G:

Gazipaşa’da karavanda cansız halde bulundu

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Gazipaşa’da emekli resim öğretmeni Musa Çelik karavanda ölü bulundu

Gazipaşa’da karavanda cansız halde bulundu mask
Gazipaşa’da karavanda cansız halde bulundu
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ÇELİK'TEN haber alamayan ve Pazarcı Mahallesi Selinus sahildeki karavanına giden yakınları, Çelik'in karavanda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Çelik'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

Gazipaşa’da karavanda cansız halde bulundu

Kaynak: AA

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30 Mar 2024 - 14:08 - Asayiş

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