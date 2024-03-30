Gazipaşa’da karavanda cansız halde bulundu

ÇELİK'TEN haber alamayan ve Pazarcı Mahallesi Selinus sahildeki karavanına giden yakınları, Çelik'in karavanda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Çelik'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

Kaynak: AA