Survivor'da şok gelişme! Yunus Emre ve eşi boşanıyor mu?

Survivor yarışmacısı Yunus Emre, Aleyna Kalaycıoğlu ile olan samimiyetiyle dikkat çekiyor. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden ise yaşanan bu durumdan rahatsız olmuş ve kocasına canlı yayın sırasında "Aleyna'dan uzak dur" demişti.

Eşinin kendisini uyardığı canlı yayında baba olacağını da öğrenen Yunus Emre, büyük bir mutluluk yaşamıştı. Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden bu olayın hemen ardından gebeliğin sona erdiğini duyurmuştu. Survivor yarışmacısı, acı haberi ertesi gün telefonda eşinden öğrenmişti.

EŞİNDEN TEPKİ!

Survivor All Star'da aldığı cezalar ile adından söz ettiren Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden, uyarıları dikkate almayıp konseyde Aleyna'nın omzuna dokunan ve dalga geçen Yunus Emre'nin hareketlerinden rahatsız oldu. Genç kadın, ikilinin samimiyetinin öne çıktığı yeni bölüm sonrasında eşi ile olan profil fotoğrafını değiştirmişti.

YAZIYI DA KALDIRDI!

Beria Özden eşiyle birlikte olan fotoğrafını değiştirmesinin ardından profilinde yer alan 'Y.E' yazısını da kaldırmıştı.

Beria Özden’in bu hamlesinin ardından ikilinin boşanacakları iddia edildi. Çok konuşulan boşanma iddiası hakkında paylaşım yapan Özden, "Dedikodulara, garip haberlere inanmayın, itibar etmeyin" mesajını yazdı.

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu açıkladıktan sonra düşük yaptığını duyuran Beria Özden, Aleyna konusunda eşini uyararak, "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular.

O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler; orada aşk yaşıyormuşsunuz, yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada. Kimse kabul etmez bu kadar olayı. Sana güveniyorum ben başta" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Posta