Feci kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 kişi can verdi, 2'si polis 3 yaralı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ölümlü trafik kazası haberleri üzücü bir şekilde devam ediyor. Son olarak Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen bir kaza, bir TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2'si polis 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

ARIZALI ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Meydana gelen olayda, İstanbul-Samsun kara yolunda Göynükçukuru köyü yakınlarında arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti. Bu sırada olay yerine gelen polis ekibi, güvenlik önlemleri almak için çalışmalarını sürdürürken, aynı yönde seyreden bir TIR arızalı aracın üzerine devrildi.

Olay yerine gelen polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalede, 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

VALİ TAŞOLAR'DAN AÇIKLAMA

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından basına yaptığı açıklamada, kazanın Karabük-Çankırı il sınırında gerçekleştiğini ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını doğruladı. Trafiğin kontrollü olarak açıldığını ve incelemelerin devam ettiğini belirten Vali Taşolar, detaylı bilgilerin incelemelerin tamamlanmasının ardından paylaşılacağını ifade etti.