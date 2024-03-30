30 Mar 2024 - 12:33- Gündem G:

Çarşı Muhtarı Kasapoğlu bir dönem için daha vize istedi

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Alanya’nın merkez mahallelerinden olan Çarşı Mahallesi Muhtarı ve Muhtar Adayı Kadri Kasapoğlu, tüm mahalle sakinlerinden bir dönem için daha destek istedi

Çarşı Muhtarı Kasapoğlu bir dönem için daha vize istedi mask
Çarşı Muhtarı Kasapoğlu bir dönem için daha vize istedi
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31 MART yerel seçimlerine saatler kaldı. Alanya’nın merkez mahallelerinden biri olan 3 bin 66 nüfuslu Çarşı Mahallesi’nde 2 muhtar adayı yarışıyor. Mevcut Çarşı Mahallesi Muhtarı Kadri Kasapoğlu, bir dönem için daha mahalle halkından vize istiyor. Görev süresinde edindiği birikim ve tecrübeler ışığında Çarlı Mahallesi’ne bir dönem daha hizmet etmeye aday olduğunu ifade eden Kasapoğlu, mahallesindeki 2 bin 360 seçmenin oyuna talip olduğunu ifade ediyor. Tüm seçmenleri sandığa gitmeye davet eden Kasapoğlu, “Mahallemize 5 yıldır yaptığım hizmetlerle vatandaşların gönüllerinde yer edindim. Her zaman mahallelimin yanında olmaya gayret ettim. Şahsıma insanların gösterdiği teveccüh de doğru işler yaptığımı bana gösteriyor. Edindiğim tecrübelerle yeniden muhtarlığa dayım. Önceki dönemde olduğu gibi çalışacağımdan, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimler sonrasında da ‘Ben değil biz’ bilinciyle mahallemize hizmet etmeye davam edeceğiz” dedi. (Toygar DİM)

Çarşı Muhtarı Kasapoğlu bir dönem için daha vize istedi

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30 Mar 2024 - 12:33 - Gündem

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