Çarşı Muhtarı Kasapoğlu bir dönem için daha vize istedi

31 MART yerel seçimlerine saatler kaldı. Alanya’nın merkez mahallelerinden biri olan 3 bin 66 nüfuslu Çarşı Mahallesi’nde 2 muhtar adayı yarışıyor. Mevcut Çarşı Mahallesi Muhtarı Kadri Kasapoğlu, bir dönem için daha mahalle halkından vize istiyor. Görev süresinde edindiği birikim ve tecrübeler ışığında Çarlı Mahallesi’ne bir dönem daha hizmet etmeye aday olduğunu ifade eden Kasapoğlu, mahallesindeki 2 bin 360 seçmenin oyuna talip olduğunu ifade ediyor. Tüm seçmenleri sandığa gitmeye davet eden Kasapoğlu, “Mahallemize 5 yıldır yaptığım hizmetlerle vatandaşların gönüllerinde yer edindim. Her zaman mahallelimin yanında olmaya gayret ettim. Şahsıma insanların gösterdiği teveccüh de doğru işler yaptığımı bana gösteriyor. Edindiğim tecrübelerle yeniden muhtarlığa dayım. Önceki dönemde olduğu gibi çalışacağımdan, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimler sonrasında da ‘Ben değil biz’ bilinciyle mahallemize hizmet etmeye davam edeceğiz” dedi. (Toygar DİM)