İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, pazar günü yapılacak yerel seçime saatler kala X'teki sosyal medya hesabından, yeşil iş montu giymiş bazı kişilerin, çok sayıda kağıdı yaktığı bir video paylaştı.

"YANGINDAN ALELACELE NEYİ KAÇIRIYORSUNUZ?"

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT'in logosunun yer aldığı bir araçtan atılan kağıtların yakıldığı videoyu paylaşıp duruma tepki gösteren Yılmaz, "Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var? Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz? Bu evrakları neden ateşe attınız?" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR RANT EVRAKLARI MI?"

Yılmaz paylaşımında, "Neden bir kamyonet dolusu evrakı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih ettiniz? Yoksa bu çuvalların içerisinde şaibeli ihaleleriniz, belli gruplara sağladığınız rant evrakları mı var? Bu evrakların içerisinde kamuoyundan gizlediğiniz ne var?" dedi.

"TÜM SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

İYİ Partili Yılmaz, "Günlerdir meydanlarda dile getirdiğim usulsüzlüklerinizin, yolsuzluklarınızın ortaya çıkmasından mı korktunuz? Tüm savcıları göreve davet ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT A.Ş. acil incelensin. Ordu bu harami düzeni hak etmiyor." şeklinde konuştu.

"OTOGAR ALANINA NE YAPIYORSUNUZ?"

Şüpheli görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Yılmaz, "O yakılan sadece bir bölümü. Bunun önü ve arkası da var. O görmüş olduğunuz kamyonetin içi tamamen evrak dolu." dedi. 2 ay önce adaylığı gündeme geldiğinde kamuoyuna bazı sorular yönelttiğini belirten Yılmaz, "Otogar alanına ne yapıyorsunuz? O projeyi kamuoyuyla paylaşır mısınız? Projede ne var, hala kimse bilmiyor." ifadelerini kullandı.

"BU PANİK NİYE?"

İYİ Partili Yılmaz paylaşımının devamında şunları söyledi:"Büyükşehir belediyesinin defterleri, evrakları, resmi hesapları, sosyal medya hesapları, bilgisayarları, hard diskleri şu anda yakılıyor, imha ediliyor, kaçırılıyor, virüs atılmak suretiyle kontrollerinin sağlanmaması yönünde tedbir alınmaya gayret gösteriliyor. Bu panik niye? Neyi saklıyorsunuz?"

Kaynak: Sondakika