Seçim günü Alanya'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Alanya'da seçim günü olan 31 Mart Pazar günü parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklığın 18 en yüksek sıcaklığı 26 derece olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için de hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin genellikle parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.