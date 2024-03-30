Alanya’da seçim güvenliğini bin 9 kolluk kuvveti sağlayacak 

YARIN gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi seçim güvenliği değerlendirme toplantısı yapıldı. Alanya Adliyesinde gerçekleşen toplantıya Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erhan Yılmaz, 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Zeynep Coşkun Çetinsöz, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat katıldı. Toplantıda; 31Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin güvenli ve huzur içinde geçmesi için ilçede yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler ve kurumlar arasında koordinasyon konuları değerlendirildi. Toplantı sonunda Kaymakam Ürkmezer seçim sandıklarının getirileceği bölümleri gezerek incelemelerde bulundu.

Seçim güvenlik tedbirleri hakkında açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, "31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili kurumlar arası gerekli koordinasyonu sağlayarak seçim güvenlik tedbirlerini aldık. Bu kapsamda 746 sandıkta 234 bin 771 seçmenin oy kullanacağı kentimizde vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde vatandaşlık görevlerini yerine getirmesi ve seçimin güvenliği için 514 polis ve 495 jandarma olmak üzere toplam bin 9 güvenlik görevlisi görev yapacaktır. Seçimlerin ülkemiz ve Alanya'mız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)