- Asayiş

Tanker şarampole devrilip patladı! Sürücü feci şekilde can verdi...

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BURSA'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı, sürücü Şener Tokgöz (56) yaşamını yitirdi. 

Tanker şarampole devrilip patladı! Sürücü feci şekilde can verdi...
Tanker şarampole devrilip patladı! Sürücü feci şekilde can verdi...
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Bursa yönüne ilerleyen Şener Tokgöz yönetimindeki azot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle patlayan tanker alev alırken, ihbar üzerine bölgeye  jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise sürücü Tokgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri güvenlik amacıyla soğutma çalışması da yaparken, Şener Tokgöz'ün cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

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30 Mar 2024 - 09:35 DHA Bursa- Asayiş

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