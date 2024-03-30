Alanya'da Tahsin Biner'in seçim aracına saldırı

Zafer Partisi’nin Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner’in seçim arabasına gece yarısı saldırı düzenlendi. Konaklı‘daki seçim arabasına yumurta saldırısından sonrasında yapılan açıklamada, saldırının eşgaliyle ilgili dikkat çekici bilgiler paylaşıldı.
Doktor Tahsin Biner, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, kamera kayıtlarından elde edilen bilgilere göre saldırganların Suriyeli olduğunu belirtti. Biner, bu olayın kendilerinin ne kadar doğru ve dürüst siyaset yaptığını gösterdiğini ifade etti.
Saldırıya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Zafer Partisi’nin Alanya’da adil ve şeffaf bir siyaset anlayışıyla hareket ettiği vurgulandı. Dr. Tahsin Biner, genel başkanları Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte, Alanya’nın geleceği için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.