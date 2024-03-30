Yine depremle sallandık

ELAZIĞ'da Richter ölçeğine göre; 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) verilerine göre; saat 03.25’te Elazığ kent merkezinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.83 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bazı çevre illerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
VALİ TORAMAN: BİRİMLERİMİZE İNTİKAL EDEN İHBAR YOK
Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir ihbarın gelmediğini ifade ederek, "Kıymetli hemşehrilerim, meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun" dedi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası 03.45 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.
AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR
AFAD tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada ise "Elazığ ilimizde saat 03.25’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.