Bakan Şimşek'ten sevinç dolu müjde: Bunu yapanların kesesi dolacak!

Maliye Bakanı Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetlere karşı mücadele kapsamında denetimlerin yoğunlaştırılması için talimat verdi. Artık, herhangi bir vatandaşın ihlalleri bildirmesi durumunda bir ihbar ikramiyesi ödenecek. Bu ikramiye, sağlanan bilgilerin doğruluğuna göre belirlenecek.

Ancak, Bakan Şimşek'in kayıt dışı ekonomiyle mücadele taahhütlerine rağmen, işletmeler hala vergi ödemekten kaçınmak için düşük KDV'li ürünler üzerinden fiş kesmeyi tercih ediyorlar.

Bu durumda, işletmeler düşük Katma Değer Vergisi (KDV) oranına tabi ürünlerin fiyatlarını artırarak vergi kaçınma eğilimine giriyorlar ve kayıt dışı işlemlere yöneliyorlar. Sosyal medyada da düşük KDV oranlarının kullanılmasıyla ilgili çeşitli paylaşımlar yapılıyor.

Vatandaşlar, baharatçıların kitap fişi düzenlediğini ve pastanelerin satışlarını ekmek üzerinden gerçekleştirdiğini gösteren fişleri paylaştılar. Son KDV artışıyla birlikte, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları yükseltildi.

Hijyen ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarıldı ve benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazlar gibi ürünlerdeki KDV oranları da yüzde 20 olarak belirlendi.

Ancak, daha çok gıda maddelerini içeren yüzde 1'lik KDV diliminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu kararın ardından vatandaşlar, fiyatlar üzerindeki KDV artışının etkisini hissederken, işletmeler vergi yükünü azaltmak için KDV oranlarını düşük gösterme eğilimine girdiler.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle son KDV düzenlemelerinin ardından, kayıt dışı ekonomik faaliyetlere karşı denetimleri artırdıklarını belirtmişti. Ancak, Şimşek'in açıklamalarına rağmen, KDV oranlarını yanlış uygulayan işletmelerin vergi kaybına neden olduğu gözlemlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Dr. Murat Batı, Türkiye'de vergi ahlakının zayıf olduğunu vurgulayarak, vergi kaçakçılığına karşı mücadelenin önemine işaret etti.

Batı, Maliye Bakanlığı'ndaki denetim personelinin eksikliği nedeniyle yanlış uygulamaların ortaya çıktığını belirtti. Vergi kayıplarını bildiren bireylere ödenen ihbar ikramiyesinin detayları açıklandı.

Bu ikramiye, ihbarcının sağladığı bilgilerin doğruluğuna göre belirlenen vergi ve vergi ziyaı cezasının %10'u üzerinden hesaplanıyor. İhbar ikramiyesinin bir kısmı ilgili kişiye peşin olarak ödenirken, geri kalan kısmı ise vergi kaçağından tahsil edilen miktarla karşılanıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber