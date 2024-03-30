Seçimden sonra doların durumu ne olacak? Dolar-TL'de nabız...

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına giderek oy kullanacak. Yarışın büyük kısmı mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin adayı Murat Kurum arasında geçecek.
Milyonlarca vatandaş, seçim sonrasında Dolar'ın ne olacağını merak etmeye başladı. ABD merkezli banka Goldman Sachs, seçim sonrası için etkileyici bir analiz yayınladı. Analizler, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerin Türk Lirası üzerinde olumlu bir etki yapacağını öngörüyor. Uzmanlar, seçim sonrasında lira üzerindeki baskının azalacağını tahmin ediyorlar. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güçlü bir sinyal veriliyor. Sonuç olarak, dolar karşısında Türk Lirası'nın değer kazanması bekleniyor.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.