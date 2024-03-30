Emekliye Temmuz ayında şaşırtan zam: Peki ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının Temmuz ayında, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Bu açıklama, emeklilerin maaşlarında bir artış beklentisi yaratırken, ekonomistler ve mali müşavirler, enflasyon oranlarının üzerinde bir refah payı artışının mümkün olup olmadığı konusunda tahminlerde bulunuyor.

Özellikle son dönemlerde gerçekleştirilen maaş artışlarının enflasyon oranlarını aştığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir durumun yaşanabileceği öngörülüyor. Emekli maaşlarının asgari seviyesi için yapılan tahminler ise, ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri ışığında şekilleniyor.

Milliyet'te tüm merak edilenleri yanıtlayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ilişkin temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılacağından bahsetti. Bu düzenleme ilk 6 ayın enflasyonu şeklinde olacaktır. Son dönemde yapılan artışlarda hep enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Bu dönemde de en az enflasyon oranı kadar artış olacak ve bunun üzerine refah payı artışı olacaktır."

İşte Muhammet Bayram'ın tüm açıklamaları şöyle:

EMEKLİYE ZAM ORANI NE OLACAK?

"İlk 6 ayın enflasyon beklentisi yüzde 20 ile 25’ler seviyesinde. Enflasyon oranına ilave zam ile birlikte yüzde 30’lara yakın bir artış söz konusu olabilir. Yapılan artışlar önceki dönem enflasyonunu yansıtıyor. Önümüzdeki dönemin enflasyonunu karşılayan bir artış değil. Sene sonunda enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe girecek. Sene sonu enflasyon oranının düşük çıkması bekleniyor. Bundan dolayı ilk 6 ayın enflasyonu yüzde 20-25 arasına gelmiş olsa dahi daha yüksek bir artışla emeklilerimize ciddi bir maaş artışı yapılacaktır."

ENFLASYON ORANINDA MI ZAM YAPILACAK?

"Emeklilere ve memurlara mutlak suretle 6 ayda bir zam yapılıyor. Tabi asgari ücretliye yılda bir artış oluyor. Memur ve emeklilere maaş artışı yapılmışken asgari ücretliye de bir zam gündeme gelebilir. Emeklilere temmuz ayında yapılacak artışın refah payı ilavesi şeklinde olmasını bekliyorum."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA TEMMUZ ÖNCESİ ZAM BEKLENİYOR MU?

"En düşük emekli maaşı ile ilgili temmuz öncesi bir zam beklentisi vardı. Ancak bu beklenti banka promosyonlarına yapılan zam ile birlikte karşılandı diyebiliriz. Ayrıca bazı alanlarda emeklilere indirimler de söz konusu olacak. Bu da emeklilere ekstra alım gücü olarak yansıyacaktır."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELİRSE NE KADAR OLACAK?

"En düşük emekli maaşına ilişkin temmuz ayı beklentim 15 bin TL düzeyinde. Normal şartlarda önceki dönemde en düşük emekli maaşının daha yüksek olmasını bekliyorduk. Asgari ücret ile arasındaki makas açıldı. Temmuzda en az 15 bin TL seviyesine gelirse emeklilerin hakkı korunmuş olur diyebiliriz.”

Kaynak: Kamu Son Haber